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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Мы стоим на стороне Украины: Блинкен об итогах визита в Киев

Ентоні Блінкен

Президент Штатов Джо Байден хотел, чтобы визит госсекретаря США в Украину состоялся как можно быстрее. Об этом сообщил сам Энтони Блинкен.

По его словам, этот визит был определенным посланием для украинского народа, которое заключалось в том, что США поддерживают независимость Украины, ее территориальную целостность и суверенитет.

— Мы стоим на их стороне (Украины, — Ред.), в том числе против любой агрессии со стороны России. Это тот месседж, который я должен был донести. Президент Байден хотел, чтобы я приехал сюда как можно быстрее, чтобы озвучить этот посыл. У него уже был очень хороший телефонный разговор с президентом Зеленским несколько недель назад, но теперь мы лично сообщили то же самое, — отметил Блинкен.

Также Энтони Блинкен добавил, что поддерживает Украину в работе над реформированием демократии, ее укреплении и в создании правительства, которое приносит пользу украинскому народу.

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Визит Блинкена в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Украине 6 мая. Свою рабочую поездку в Киев он уже назвал продуктивной.

Также Блинкен напомнил о поддержке Украины и отметил, что США полны решимости на фоне агрессии со стороны России. Вместе с тем, он обратил внимание на необхидисть проведения реформ в стране.

Источник: Госдеп США

Фото: Getty Images

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