Ми стоїмо на боці України: Блінкен про підсумки візиту до Києва

Президент Штатів Джо Байден хотів, щоб візит держсекретаря США до України відбувся якомога швидше. Про це повідомив сам Ентоні Блінкен.

За його словами, цей візит був певним посланням для українського народу, яке полягало у тому, що США підтримують незалежність України, її територіальну цілісність та суверенітет.

– Ми стоїмо на їхньому боці (України, – Ред.), зокрема проти будь-якої агресії з боку Росії. Це той меседж, який я мав донести. Президент Байден хотів, щоб я приїхав сюди якомога швидше, щоб озвучити цей посил. У нього вже була дуже хороша телефонна розмова з президентом Зеленським кілька тижнів тому, але тепер ми особисто повідомили теж саме, – зазначив Блінкен.

Також Ентоні Блінкен додав, що підтримує Україну в роботі над реформуванням демократії, її зміцненні і у створенні уряду, який приносить користь українському народу.

Доповнюється…

Джерело: Держдеп США