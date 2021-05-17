В Европарламенте Комитет по международным делам подготовил рекомендации по выстраиванию долгосрочной стратегии ЕС в отношениях с РФ.

Соответствующий документ содержит пять основных рекомендаций. В частности, они касаются противодействия агрессивной политике Кремля и поддержки гражданского общества в России.

Рекомендации Европарламента:

Первый принцип касается сдерживания российской угрозы.

Так, ЕС вместе с НАТО и другими партнерами должен противодействовать агрессивной политике Кремля и оказывать на нее давление с целью возвращения оккупированных территорий восточным соседям ЕС.

Кроме того, в документе содержатся и другие предложения в случае продолжения агрессии РФ. В частности, это отключение России от системы SWIFT, снижение зависимости от российских нефти и газа.

Второй принцип — это борьба с влиянием России и гибридными угрозами с ее стороны Европейскому Союзу и соседним государствам.

Третий принцип — это действия в защиту демократии. Их рекомендуют согласовывать с США.

Также речь идет о совместных санкциях, борьбе с отмыванием денег, международных расследованиях и поддержке правозащитников.

Основным принципом этого положения должен стать лозунг: Главное — демократия. То есть, перспективы отношений с РФ должны зависеть от готовности Москвы соблюдать права человека и обеспечивать свободные выборы.

Также в комитете предлагают наладить сотрудничество с неправительственными расследовательскими организациями, в частности Bellingcat.

По мнению авторов документа, Евросоюз должен инициировать международные расследования преступлений, совершенных режимом Путина против русского народа.

Четвертый принцип — это поддержка демократии.

В комитете предлагают создать свободное российское телевидение с круглосуточным вещанием для противодействия пропаганде режима Путина.

Кроме того, в документе говорится, что ЕС должен быть готов к непризнанию результатов выборов в Госдуму РФ в 2021 году, если они пройдут нечестно.

Пятый принцип — поддержка демократии в соседних с Россией странах.

В частности, речь идет об укреплении сотрудничества со странами Восточного партнерства для стимулирования народа России поддержать демократию.

Санкции против России

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил ЕС пошаговый план противодействия агрессии РФ.

В частности, он призвал глав МИД Евросоюза ввести секторальные санкции против России.

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