Кулеба призвал ЕС ввести секторальные санкции против России

На заседании Совета ЕС министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил пошаговый план противодействия дальнейшей эскалации РФ. Дипломат призвал министров иностранных дел Евросоюза ввести секторальные санкции против России.

По его словам, ключевой элемент в этом — это подготовка нового пакета секторальных санкций против РФ. Ибо, по мнению министра, персональных уже недостаточно.

In today’s EU Foreign Affairs Council I briefed colleagues on Russia’s latest dangerous course. I proposed a step-by-step plan on how to discourage Moscow from further escalation. Key element: preparing a new set of sectoral sanctions. Individual ones are not sufficient anymore. pic.twitter.com/f9JGYUpDc1

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 19, 2021