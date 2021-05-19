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Факты / Мир
Дмитро Кудрявцев |

Отбросили на годы назад: Нетаньяху пообещал продолжить бомбардировки Газы

Отбросили на годы назад: Нетаньяху пообещал продолжить бомбардировки Газы

Израиль отбросил развитие террористических группировок ХАМАС и “Исламский джихад” на несколько лет назад.

Такого результата удалось добиться авиации Армии обороны Израиля в ходе операции Страж стены.

— Террористы ХАМАС получили удар такой силы, которой не ожидали. Мы будем уничтожать их объекты столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить мир нашим гражданам, — подчеркнул Нетаньяху.

Кроме того, премьер-министр посетил базу ВВС, где встретился с главами администраций южного округа.

  • Отбросили на годы назад: Нетаньяху пообещал продолжить бомбардировки Газы
  • Отбросили на годы назад: Нетаньяху пообещал продолжить бомбардировки Газы
  • Отбросили на годы назад: Нетаньяху пообещал продолжить бомбардировки Газы
  • Отбросили на годы назад: Нетаньяху пообещал продолжить бомбардировки Газы
  • Отбросили на годы назад: Нетаньяху пообещал продолжить бомбардировки Газы
  • Отбросили на годы назад: Нетаньяху пообещал продолжить бомбардировки Газы
Отбросили на годы назад: Нетаньяху пообещал продолжить бомбардировки Газы / 3 фотографии

Обстрел Израиля с территории Ливана

На прошлой неделе террористы ХАМАС обстреляли Израиль с территории Ливана.

Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, по населенному пункту Мисгав Ам было выпущено шесть ракет из РСЗО Град.

В ответ ЦАХАЛ открыл огонь из артиллерийских установок.

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