Відкинули на роки назад: Нетаньяху пообіцяв продовжити бомбардування Гази

Ізраїль відкинув розвиток терористичних угрупувань ХАМАС та “Ісламський джихад” на кілька років назад.

Такого результату вдалося досягти авіації Армії оборони Ізраїлю в ході операції Страж стіни.

– Терористи ХАМАС отримали удар такої потужності, якої не очікували. Ми знищуватимемо їхні об’єкти стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити мир нашим громадянам, – наголосив Нетаньяху.

Крім того, прем’єр-міністр відвідав базу ВПС, де зустрівся з главами адміністрацій південного округу.











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Обстріл Ізраїлю з території Лівану

Минулого тижня терористи ХАМАС обстріляли Ізраїль з території Лівану.

Як повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю, по населеному пункту Місгав Ам було випущено шість ракет з РСЗВ Град.

У відповідь ЦАХАЛ відкрив вогонь з артилерійських установок.