Відкинули на роки назад: Нетаньяху пообіцяв продовжити бомбардування Гази

Ізраїль відкинув розвиток терористичних угрупувань ХАМАС та “Ісламський джихад” на кілька років назад.
Такого результату вдалося досягти авіації Армії оборони Ізраїлю в ході операції Страж стіни.
– Терористи ХАМАС отримали удар такої потужності, якої не очікували. Ми знищуватимемо їхні об’єкти стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити мир нашим громадянам, – наголосив Нетаньяху.
Крім того, прем’єр-міністр відвідав базу ВПС, де зустрівся з главами адміністрацій південного округу.
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Обстріл Ізраїлю з території Лівану
Минулого тижня терористи ХАМАС обстріляли Ізраїль з території Лівану.
Як повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю, по населеному пункту Місгав Ам було випущено шість ракет з РСЗВ Град.
У відповідь ЦАХАЛ відкрив вогонь з артилерійських установок.