PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Дмитро Кудрявцев |

Відкинули на роки назад: Нетаньяху пообіцяв продовжити бомбардування Гази

Відкинули на роки назад: Нетаньяху пообіцяв продовжити бомбардування Гази

Ізраїль відкинув розвиток терористичних угрупувань ХАМАС та “Ісламський джихад” на кілька років назад.

Такого результату вдалося досягти авіації Армії оборони Ізраїлю в ході операції Страж стіни.

– Терористи ХАМАС отримали удар такої потужності, якої не очікували. Ми знищуватимемо їхні об’єкти стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити мир нашим громадянам, – наголосив Нетаньяху.

Крім того, прем’єр-міністр відвідав базу ВПС, де зустрівся з главами адміністрацій південного округу.

  • Відкинули на роки назад: Нетаньяху пообіцяв продовжити бомбардування Гази
  • Відкинули на роки назад: Нетаньяху пообіцяв продовжити бомбардування Гази
  • Відкинули на роки назад: Нетаньяху пообіцяв продовжити бомбардування Гази
  • Відкинули на роки назад: Нетаньяху пообіцяв продовжити бомбардування Гази
  • Відкинули на роки назад: Нетаньяху пообіцяв продовжити бомбардування Гази
  • Відкинули на роки назад: Нетаньяху пообіцяв продовжити бомбардування Гази
Відкинули на роки назад: Нетаньяху пообіцяв продовжити бомбардування Гази / 3 фотографии

Обстріл Ізраїлю з території Лівану

Минулого тижня терористи ХАМАС обстріляли Ізраїль з території Лівану.

Як повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю, по населеному пункту Місгав Ам було випущено шість ракет з РСЗВ Град.

У відповідь ЦАХАЛ відкрив вогонь з артилерійських установок.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка