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Факты / Мир
Максим Зайченко |

Задержание Протасевича: уже 11 авиакомпаний приостановили полеты над Беларусью

Авиаперевозки

Уже 10 авиакомпаний приостановили полеты над Беларусью или намерены это сделать. Такие решения связаны с ситуацией вокруг задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс.

Собираются приостановить или приостановили полеты над Беларусью следующие авиакомпании:

  • Lufthansa (Германия);
  • Air France (Франция);
  • АirBaltic (Латвия);
  • Wizz Air (Венгрия);
  • Austrian Airlines (Австрия);
  • Lot (Польша);
  • Finnair (Финляндия);
  • KLM (Нидерланды);
  • SAS (Дания, Норвегия, Швеция);
  • Avia Solutions (Кипр);
  • Austrian Airlines (Австрия).

Данные сервиса FlightRadar свидетельствуют, что над Беларусью по состоянию на 10.00 25 мая пролетают шесть самолетов.

Задержание Протасевича — авиапространство Беларуси уже опустело

Отметим, сегодня Кабинет министров Украины решил приостановить авиасообщение с Беларусью. Из-за такого решения белорусская авиакомпания Белавиа может потерять один из основных своих рынков.

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Данные Украэроруха свидетельствуют, что в 2020 году Белавиа была третьей по количеству выполненных в авиапространстве Украины полетов (10 644 полета) после турецкой Turk Hava Yollari (14 623 полета) и Международных авиалиний Украины (14 406 полетов).

Белавиа выполняет в Украину около 40 рейсов в неделю.

Кроме того, лидеры ЕС поручили запретить полеты белорусских авиалиний в небе Союза и закрыть для них свои аэропорты. Кроме того, они призвали европейские компании облетать Беларусь.

Британия также приостановила разрешение на полеты Белавиа и призвала британские компании избегать белорусского неба.

Задержание Романа Протасевича

23 мая, когда Роман Протасевич находился на борту самолета Ryanair, внезапно поступил сигнал о минировании самолета.

Авиалайнер совершил вынужденную посадку в Минске, где журналиста и его спутницу задержали.

Источники: Deutsche Welle, Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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