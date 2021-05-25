Задержание Протасевича — авиапространство Беларуси уже опустело

Уже 10 авиакомпаний приостановили полеты над Беларусью или намерены это сделать. Такие решения связаны с ситуацией вокруг задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс.
Собираются приостановить или приостановили полеты над Беларусью следующие авиакомпании:
- Lufthansa (Германия);
- Air France (Франция);
- АirBaltic (Латвия);
- Wizz Air (Венгрия);
- Austrian Airlines (Австрия);
- Lot (Польша);
- Finnair (Финляндия);
- KLM (Нидерланды);
- SAS (Дания, Норвегия, Швеция);
- Avia Solutions (Кипр);
- Austrian Airlines (Австрия).
Данные сервиса FlightRadar свидетельствуют, что над Беларусью по состоянию на 10.00 25 мая пролетают шесть самолетов.
Отметим, сегодня Кабинет министров Украины решил приостановить авиасообщение с Беларусью. Из-за такого решения белорусская авиакомпания Белавиа может потерять один из основных своих рынков.
Данные Украэроруха свидетельствуют, что в 2020 году Белавиа была третьей по количеству выполненных в авиапространстве Украины полетов (10 644 полета) после турецкой Turk Hava Yollari (14 623 полета) и Международных авиалиний Украины (14 406 полетов).
Белавиа выполняет в Украину около 40 рейсов в неделю.
Кроме того, лидеры ЕС поручили запретить полеты белорусских авиалиний в небе Союза и закрыть для них свои аэропорты. Кроме того, они призвали европейские компании облетать Беларусь.
Британия также приостановила разрешение на полеты Белавиа и призвала британские компании избегать белорусского неба.
Задержание Романа Протасевича
23 мая, когда Роман Протасевич находился на борту самолета Ryanair, внезапно поступил сигнал о минировании самолета.
Авиалайнер совершил вынужденную посадку в Минске, где журналиста и его спутницу задержали.