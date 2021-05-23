У Білорусії засновнику Telegram-каналу Nexta Протасевичу загрожує смертна кара

Колишній головний редактор Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич в Білорусії може бути засуджений до смертної кари.

У Мінську затримали екс-головного редактора каналу Протасевича. Він був на борту літака, який летів з Афін до Вільнюса.

Однак коли літак пролітав над Білоруссю, надійшов сигнал про його замінування. Унаслідок цього літак екстрено посадили та Протасевича затримали.

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Перед вильотом Протасевич повідомив своїм колегам з Nexta про те, що помітив за собою стеження. Світлана Тихановська висловилася про затримання Романа Протасевича на борту Ryanair.

– Абсолютно очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака – заради того, щоб затримати активіста та блогера Романа Протасевича, – зазначила вона.

За її словами, режим поставив під загрозу безпеку пасажирів на борту і всієї цивільної авіації заради розправи над людиною, яка була редактором найбільших білоруських незалежних Telegram-каналів. Тихановська вважає, що лише за це в Білорусі Протасевичу може загрожувати смертна кара.

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Розслідування про статки Лукашенка

8 березня Nexta показали фільм-розслідування про статки самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка під назвою Лукашенко. Золоте дно.

За матеріалами розслідування, Лукашенко володіє кількома резиденціями. Наймасштабніша з них – Палац Незалежності у Мінську з парковкою для вертольота.