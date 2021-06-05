135 млрд кубометров газа: Турция обнаружила в Черном море новое месторождение

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что буровое судно Fatih обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 млрд кубометров.

По его словам, речь идет о скважине Амасра-1 на участке Сакарья.

Эрдоган подчеркнул, что общий объем открытых Турцией месторождений в Черном море достиг 540 млрд кубометров.

— Бурение вокруг скважины Амасра-1 продолжается. Надеюсь на новые хорошие новости из этого региона, — добавил президент Турции.

Он отметил, что доставки газа с нового месторождения будет осуществляться в три этапа: добыча с морского дна, обработка на суше и транспортировка трубопроводом.

Турция в 2020 году обнаружила в Черном море два месторождения газа — объемом 320 млрд и 85 млрд кубометров.

Кроме того, в конце 2020-го Турция на полгода продолжила работу разведывательного судна Oruç Reis в спорных водах Восточного Средиземноморья.

Источник: Anadolu