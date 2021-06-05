135 млрд кубометрів газу: Туреччина виявила у Чорному морі нове родовище

Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що бурове судно Fatih виявило нове родовище природного газу об’ємом 135 млрд кубометрів.

За його словами, йдеться про свердловину Амасра-1 на ділянці Сакар’я.

Ердоган наголосив, що загальний обсяг відкритих Туреччиною родовищ у Чорному морі досяг 540 млрд кубометрів.

– Буріння навколо свердловини Амасра-1 триває. Сподіваюся на нові хороші новини з цього регіону, – додав президент Туреччини.

Він зазначив, що доставлення газу з нового родовища здійснюватиметься в три етапи: видобуток з морського дна, обробка на суші і траспортування трубопроводом.

Туреччина у 2020 році виявила у Чорному морі два родовища газу – об’ємом 320 млрд та 85 млрд кубометрів.

Джерело: Anadolu