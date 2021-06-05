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Факти / Світ
Валентина Летяк |

135 млрд кубометрів газу: Туреччина виявила у Чорному морі нове родовище

Бурова установка

Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що бурове судно Fatih виявило нове родовище природного газу об’ємом 135 млрд кубометрів.

За його словами, йдеться про свердловину Амасра-1 на ділянці Сакар’я.

Ердоган наголосив, що загальний обсяг відкритих Туреччиною родовищ у Чорному морі досяг 540 млрд кубометрів.

– Буріння навколо свердловини Амасра-1 триває. Сподіваюся на нові хороші новини з цього регіону, – додав президент Туреччини.

Він зазначив, що доставлення газу з нового родовища здійснюватиметься в три етапи: видобуток з морського дна, обробка на суші і траспортування трубопроводом.

Туреччина у 2020 році виявила у Чорному морі два родовища газу – об’ємом 320 млрд та 85 млрд кубометрів.

Джерело: Anadolu

Фото: Dreamstime

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