Послы Европейского Союза поддержали запрет на посадку самолетов авиаперевозчиков из Беларуси в аэропортах ЕС. Официально запрет начнет действовать 5 июня. Читайте Изменение маршрутов и запрет полетов: авиакомпании избегают территории Беларуси

Как сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк, запрет оформят сегодня днем.

— Послы ЕС дали зеленый свет запрету на посадку любых самолетов белорусских перевозчиков в аэропортах ЕС. Он должен вступить в силу в полночь, — написал он. EU ambs have given green light to the ban on any aircraft operated by Belarusian carriers to land at EU airports. writter procedure ends this afternoon. Should enter into force at midnight. #Belarus. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 4, 2021

Авиасообщение с Беларусью

В конце мая белорусские власти принудительно посадили в Минске самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Для этого в небо подняли истребитель МиГ-29.

После посадки самолета силовики арестовали белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его девушку.

В ответ на действия режима Александра Лукашенко Евросоюз рекомендовал европейским авиакомпаниям воздержаться от полетов через Беларусь.

Кроме того, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью, а украинским самолетам запрещается осуществлять полеты в воздушном пространстве страны.