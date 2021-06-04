Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Максим Зайченко |

Запрет на посадку в ЕС белорусских самолетов введут сегодня — СМИ

Запрет на посадку в ЕС белорусских самолетов введут сегодня — СМИ

Послы Европейского Союза поддержали запрет на посадку самолетов авиаперевозчиков из Беларуси в аэропортах ЕС. Официально запрет начнет действовать 5 июня.

Читайте
Изменение маршрутов и запрет полетов: авиакомпании избегают территории Беларуси

Как сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк, запрет оформят сегодня днем.

— Послы ЕС дали зеленый свет запрету на посадку любых самолетов белорусских перевозчиков в аэропортах ЕС. Он должен вступить в силу в полночь, — написал он.

Авиасообщение с Беларусью

В конце мая белорусские власти принудительно посадили в Минске самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Для этого в небо подняли истребитель МиГ-29.

После посадки самолета силовики арестовали белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его девушку.

В ответ на действия режима Александра Лукашенко Евросоюз рекомендовал европейским авиакомпаниям воздержаться от полетов через Беларусь.

Кроме того, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью, а украинским самолетам запрещается осуществлять полеты в воздушном пространстве страны.

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка