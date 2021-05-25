Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 00 ч. 00 мин. 26 мая.

На внеочередном заседании Кабинет министров поручил Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП Украэрорух принять для этого необходимые меры.

Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается осуществлять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Госпогранслужба должна прекратить оформление пассажиров, которые следуют из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

В Кабмине отметили, что решение правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров, а ситуация с принудительной посадкой самолета ирландской компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации.

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Задержание Протасевича в Минске

23 мая в Минске экстренно посадили самолет ирландского лоукостера Ryanair. Судно направлялось из Афин в Вильнюс. Причиной посадки стало поступление сигнала о якобы заминировании самолета.

Самолет развернулся в районе Лиды и отправился в Национальный аэропорт Минск. По поручению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.

Среди пассажиров рейса был основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки его задержали.

Подробнее о задержании Романа Протасевича в Минске читайте в материале Фактов ICTV.