В окружном суде Гааги 17 июня на очередном заседании по делу о катастрофе Boeing MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года обвинение представило дополнения к материалам дела.

В частности, ключевым моментом является то, что никаких украинских военных самолетов, способных сбить малайзийский Boeing, в районе его падения не было.

Это подтверждают данные радаров, а также отсутствие на месте трагедии обломков других самолетов.

В то же время показания свидетелей и спутниковые снимки доказывают, что ракета из Бука была запущена с оккупированной территории.

Прокуроры также продемонстрировали перехваты телефонных переговоров между боевиками в первые минуты и часы после падения самолета.

Кроме того, есть записи разговоров, как они просят военных РФ обстрелять украинские позиции. Прокуроры утверждают, что в тот период цели в Украине действительно были обстреляны с территории России. Но страна-агрессор все отрицает.

Катастрофа Boeing-777 рейса МН17 произошла 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Предварительно установлено, что самолет сбили пророссийские боевики из зенитно-ракетного комплекса Бук.

В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, среди них — 15 членов экипажа.

В июне суд в Гааге приступил к обсуждению дела по существу, которое, как ожидается, продлится до 2022 года.