В окружному суді Гааги 17 червня на черговому засіданні у справі про катастрофу Boeing MH17 в небі над Донбасом влітку 2014 року обвинувачення представило доповнення до матеріалів справи.

Зокрема, ключовим моментом є те, що ніяких українських військових літаків, здатних збити малайзійський Boeing, в районі його падіння не було.

Це підтверджують дані радарів, а також відсутність на місці трагедії уламків інших літаків.

Водночас покази свідків та супутникові знімки доводять, що ракета з Бука була запущена з окупованої території.

Прокурори також продемонстрували перехоплення телефонних переговорів між бойовиками в перші хвилини і години після падіння літака.

Крім того, є записи розмов, як вони просять військових РФ обстріляти українські позиції. Прокурори стверджують, що в той період цілі в Україні дійсно були обстріляні з території Росії. Але країна-агресор все заперечує.

Катастрофа Boeing-777 рейсу МН17 сталася 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. Попередньо встановлено, що літак збили проросійські бойовики із зенітно-ракетного комплексу Бук.

Внаслідок авіакатастрофи загинуло 298 осіб, серед них – 15 членів екіпажу.

У червні суд в Гаазі розпочав обговорення справи по суті, яке, як очікується, триватиме до 2022 року.