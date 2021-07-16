В Афганистане убили индийского журналиста Даниша Сиддикуи, который освещал вооруженный конфликт между афганскими силами и исламской группировкой Талибан.
Даниш Сиддикуи прибыл на территорию Афганистана в понедельник, 12 июля. В него попала пуля во время обстрела. Известно, что ранее он также получил осколочное ранение, однако после помощи медиков вернулся к работе.
Кроме Сиддикуи, от ранения также погиб афганский офицер. Индийський журналист работал на международное новостное агентство Reuters с 2010 года. Его специализациями были война в Афганистане и Иране, землетрясение в Непале и протесты в Гонконге. В 2018 году Даниш Сиддикуи выиграл Пулитцеровскую премию вместе с редакцией.
Руководитель Reuters сообщил, что они ищут больше данных об убийстве сотрудника. На новость о смерти журналиста отреагировал Посол Афганистана в Индии Фарид Мамундзай.
— Глубоко опечален печальной новостью об убийстве друга Даниша Сиддикуи в Кандагаре.
Фото: Danish Siddiqui