В Афганистане убили индийского журналиста Даниша Сиддикуи, который освещал вооруженный конфликт между афганскими силами и исламской группировкой Талибан.

Даниш Сиддикуи прибыл на территорию Афганистана в понедельник, 12 июля. В него попала пуля во время обстрела. Известно, что ранее он также получил осколочное ранение, однако после помощи медиков вернулся к работе.

Кроме Сиддикуи, от ранения также погиб афганский офицер. Индийський журналист работал на международное новостное агентство Reuters с 2010 года. Его специализациями были война в Афганистане и Иране, землетрясение в Непале и протесты в Гонконге. В 2018 году Даниш Сиддикуи выиграл Пулитцеровскую премию вместе с редакцией.

Руководитель Reuters сообщил, что они ищут больше данных об убийстве сотрудника. На новость о смерти журналиста отреагировал Посол Афганистана в Индии Фарид Мамундзай.

— Глубоко опечален печальной новостью об убийстве друга Даниша Сиддикуи в Кандагаре.

Фото: Danish Siddiqui