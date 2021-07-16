В Афганістані вбили індійського журналіста Даніша Сіддікуі, який висвітлював збройний конфлікт між афганськими силами та ісламським угрупуванням Талібан.

Даніш Сіддікуі прибув на територію Афганістану у понеділок, 12 липня. У нього потрапила куля під час обстрілу. Відомо, що раніше він також отримав осколкове поранення, однак після допомоги медиків повернувся до роботи.

Окрім Сіддікуі, від поранення також загинув афганський офіцер.Індійський журналіст працював на міжнародну новинну агенцію Reuters з 2010 року. Його спеціалізаціями були війна в Афганістані та Ірані, землетруси у Непалі та протести у Гонконзі. У 2018 році Даніш Сіддікуі виграв Пулітцерівську премію разом з редакцією.

Керівник Reuters повідомив, що вони шукають більше даних про вбивство співробітника. На новину про смерть журналіста відреагував Посол Афганістану в Індії Фарід Мамундзай.

– Глибоко засмучений сумною новиною про вбивство друга Даніша Сіддікуі у Кандагарі.

Фото: Danish Siddiqui