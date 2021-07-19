Власти более 10 стран следили за журналистами и активистами с помощью программы Pegasus, разработчиком которой является компания из Израиля. Программное обеспечение предназначено для слежки за опасными террористами, однако чиновники использовали его против обычных людей.

Об этом свидетельствуют результаты расследования, которое провели журналисты ведущих мировых изданий совместно с правозащитными организациями. Им удалось получить список из номеров телефонов людей, за которыми, вероятно, следили. Среди них — 189 журналистов, политики разных рангов, военные, активисты, адвокаты, правозащитники, руководители компаний и другие.

В общем журналисты зафиксировали данные более 1 тыс. человек из 50 стран. Среди них есть имена убитых журналистов, или людей из их окружения.

Программа Pegasus позволяла получить доступ ко всем файлам на устройствах человека — к переписке, соцсетям, звонкам и тому подобное. Также с помощью нее можно было удаленно проследить местонахождение, активировать камеру или микрофон. В то же время владелец телефона об этом даже не догадывался.

Среди стран, которые использовали для шпионажа Pegasus, — Азербайджан, ОАЭ, Индия, Казахстан, Мексика, Бахрейн, Марокко, Саудовская Аравия, Венгрия и Руанда.

Разработчик Pegasus, израильская компания, NSO Group отрицает эти данные и утверждает, что список с номерами не имеет отношения к ее деятельности.

Власти Венгрии, Бахрейна, Индии и Марокко также опровергли результаты расследования. Руководители остальных стран не ответили на запросы журналистов.

После публикации расследования ряд ИТ-специалистов, политиков и активистов выступили против распространения шпионских программ и призвали привлечь к ответственности тех, кто их разрабатывает и применяет.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность.

— Разоблачение по очевидному широкому использованию программного обеспечения Pegasus для слежки за журналистами, правозащитниками, политиками и другими людьми в разных странах вызывают крайнюю тревогу.

Компания Amazon закрыла доступ к своему сервису для хранения данных для пользователей, связанных с разработчиком Pegasus, компанией NSO Group.

Источник: Forbidden Stories