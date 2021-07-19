Влада понад 10 країн стежила за журналістами та активістами за допомогою програми Pegasus, розробником якої є компанія з Ізраїлю. Програмне забезпечення призначене для слідкування за небезпечними терористами, однак посадовці використовували його проти звичайних людей.

Про це свідчать результати розслідування, яке провели журналісти передових світових видань спільно з правозахисними організаціями. Їм вдалося отримати список з номерів телефонів людей, за якими, ймовірно, слідували. Серед них – 189 журналістів, політики різних рангів, військові, активісти, адвокати, правозахисники, керівники компаній тощо.

Загалом журналісти зафіксували дані понад 1 тис. людей з 50 країн. Серед них є імена вбитих журналістів, або людей з їхнього оточення.

Програма Pegasus дозволяла отримати доступ до всіх файлів на пристроях людини – до листування, соцмереж, дзвінків тощо. Також за допомогою неї можна було віддалено прослідкувати місцезнаходження, активувати камеру чи мікрофон. Водночас власник телефону про це навіть не здогадувався.

Серед країн, що використовували для шпигування Pegasus, – Азербайджан, ОАЕ, Індія, Казахстан, Мексика, Бахрейн, Марокко, Саудівська Аравія, Угорщина та Руанда.

Розробник Pegasus, ізраїльська компанія, NSO Group заперечує ці данні і стверджує, що список з номерами не має стосунку до її діяльності.

Влада Угорщини, Бахрейну, Індії та Марокко також спростувала результати розслідування. Очільники решти країн не відповіли на запити журналістів.

Після публікації розслідування низка ІТ-фахівців, політиків та активістів виступила проти розповсюдження шпигунських програм і закликала притягнути до відповідальності тих, хто їх розробляє та застосовує.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет висловила занепокоєння.

– Викриття щодо очевидного широкого використання програмного забезпечення Pegasus для стеження за журналістами, правозахисниками, політиками та іншими людьми в різних країнах викликають крайню тривогу.

Компанія Amazon закрила доступ до свого сервісу для зберігання даних для користувачів, пов’язаних з розробником Pegasus, компанією NSO Group.

Джерело: Forbidden Stories