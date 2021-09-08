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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Талибан запретил афганцам протестировать без разрешения

Талибан запретил афганцам протестировать без разрешения

Талибы запретили проводить акции протеста в Афганистане. Лидеры группы Талибан заявили, что никто не имеет права выходить на улицы с протестами без разрешений Министерства внутренних дел и Министерства юстиции.

По их словам, митингующие, которые нарушат правила, самостоятельно будут нести за это ответственность.

Это объявление появилось через день после того, как в Кабуле, столице страны, прошла массовая акция протеста. На улицы города вышли тысячи афганцев, среди которых большое количество женщин.

Люди выступали против ограничений прав женщин, режима талибов и соседней Палестины, которая по их мнению, поддерживает новую власть.

Сначала талибы не препятствовали проведению митинга, однако впоследствии открыли огонь, чтобы разогнать людей. Напуганные митингующие разбегались в разные стороны с криками. Видео протестов в Афганистане смотрите в материале.

Талибы захватили власть в Афганистане 15 августа, после этого президент Ашраф Гани выехал из страны. Люди начали массово покидать Афганистан.

Их эвакуацией занимались зарубежные страны — операция продолжалась до 31 августа. 7 сентября талибы заявили, что сформировали новое правительство Афганистана.

Источник: Sky News

Фото: Getty Images

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