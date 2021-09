Талибы открыли огонь в Кабуле, чтобы разогнать толпу во время массовой акции протеста. Тысячи афганцев вышли на улицы 7 сентября, чтобы выразить недовольство режимом талибов, в частности относительно ограничения прав женщин.

На видеозаписях видно, как митингующие, среди которых много женщин, скандируют лозунги, держа в руках плакаты. Потом на кадрах слышны выстрелы — напуганные люди с криками разбегаются в разные стороны.

Некоторым журналистам, в частности из службы ВВС, запретили проводить съемки во время митинга. Афганский новостной канал Tolo News сообщил, что его оператора арестовали вместе с другими представителями местных и иностранных СМИ.

Anger mounting on the streets of Kabul, people chanting “freedom” and “death to Pakistan”. The demonstrators, many of them women, are in the centre of the Afghan capital #Afghanistan pic.twitter.com/Jg5RDzFsiA

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) September 7, 2021