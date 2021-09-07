Талибы открыли огонь в Кабуле, чтобы разогнать толпу во время массовой акции протеста. Тысячи афганцев вышли на улицы 7 сентября, чтобы выразить недовольство режимом талибов, в частности относительно ограничения прав женщин.

На видеозаписях видно, как митингующие, среди которых много женщин, скандируют лозунги, держа в руках плакаты. Потом на кадрах слышны выстрелы — напуганные люди с криками разбегаются в разные стороны.

Некоторым журналистам, в частности из службы ВВС, запретили проводить съемки во время митинга. Афганский новостной канал Tolo News сообщил, что его оператора арестовали вместе с другими представителями местных и иностранных СМИ.

Anger mounting on the streets of Kabul, people chanting “freedom” and “death to Pakistan”. The demonstrators, many of them women, are in the centre of the Afghan capital #Afghanistan pic.twitter.com/Jg5RDzFsiA — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) September 7, 2021

سلګونه کسانو نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته لاریون کړی او د پاکستان خلاف شعارونه یې ورکړي.#طلوع‌نیوز pic.twitter.com/0EgDK6PYTc — TOLOnews (@TOLOnews) September 7, 2021

Gunfire to disperse the protesters in Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/KKa2MVmoIc — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) September 7, 2021

Протестующие, в частности, выступали против Пакистана, ведь считают, что соседняя страна поддерживает Талибов. В толпе раздавались крики “смерть Пакистану”.

Сначала талибы ездили рядом с митингующими на полицейских авто и не мешали акции протеста. Однако потом они открыли огонь в воздух.

— Мы требуем свободы слова, демократии … я не боюсь смерти, — заявила журналистам одна из участников акции.

Группировка Талибан захватила власть в Афганистане 15 сентября. После этого президент Ашраф Гани выехал из страны.

Люди начали массово покидать Афганистан, иностранные военнослужащие организовали эвакуацию желающих. Операция продолжалась до 31 августа.

Режим талибов предусматривает жесткие правила для женщин. После захвата власти им запретили выходить на работу, а в некоторых провинциях им нельзя выходить из дома в открытой одежде и без сопровождения мужчины.