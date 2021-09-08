Таліби заборонили проводити акції протесту в Афганістані. Лідери групи Талібан заявили, що ніхто не має право виходити на вулиці з протестами без дозволів Міністерства внутрішніх справ і Міністерства юстиції.

За їхніми словами, мітингувальники, які порушать правила, самостійно нестимуть за це відповідальність.

Це оголошення з’явилося за день після того, як у Кабулі, столиці країни, пройшла масова акція протесту. На вулиці міста вийшли тисячі афганців, серед яких велика кількість жінок.

Люди виступали проти обмежень прав жінок, режиму талібів та сусідньої Палестини, яка на їх переконання, підтримує нову владу.

Спочатку таліби не перешкоджали проведенню мітингу, однак згодом відкрили вогонь, щоб розігнати людей. Налякані мітингувальники розбігалися в різні сторони з криками. Відео протестів в Афганістані дивіться у матеріалі.

Таліби захопили владу в Афганістані 15 серпня, після цього президент Ашраф Гані виїхав з країни. Люди почали масово покидати Афганістан.

Їхньою евакуацією займалися іноземні країни – операція тривала до 31 серпня. 7 вересня таліби заявили, що сформували новий уряд Афганістану.