В столице Италии – Риме стартовала избирательная гонка на должности городского головы и депутатов городского совета. Баллотируется в депутаты и иммигрантка из Украины Татьяна Тарасенко-Кузык.

Выборы в городе состоятся 3 – 4 октября 2021 года.

На должность депутата Татьяна Тарасенко-Кузык баллотируется в паре с итальянским политиком Джильберто Кашани.

В своей предвыборной программе украинка задекларировала планы: создать курсы предпринимательства в пригороде Рима для женщин, чтобы они имели возможности для большей независимости; помогать семьям с детьми путем создания для них сети внешкольных занятий; развивать центры для пожилых людей и тому подобное.

— Участие в выборах для меня – это гордость и большая ответственность. Я решила сделать свой вклад для города, который я люблю и в котором я живу и работаю. Основным направлением моей деятельности будет защита социальных прав жителей города, — подчеркнула Кузык.

Что известно об украинке?

Татьяне Тарасенко-Кузык 50 лет. В Рим она приехала более 20 лет тому назад и сумела выстроить там успешную карьеру.

Кузык сразу стала активным членом украинской общины. Она работала в украинско-итальянском издании “Форум”, была волонтером, занималась профсоюзной деятельностью, организовывала культурные мероприятия в сотрудничестве с посольством Украины.

Тарасенко-Кузык решила заняться предпринимательством и основала украинскую школу “Престиж” в Риме.

В Италии украинка получила еще одно образование и окончила факультет социологии папского университета Анжеликум (специализация – политические науки).

За это время она получила гражданство Италии.

Татьяна Тарасенко-Кузык уже имеет опыт политической деятельности: в конце 2006 года она была избрана советником мэрии Рима по вопросам иммигрантов стран Восточной Европы. Однако эта должность не предусматривала участия в голосованиях во время заседаний совета мэрии.

Сейчас же украинка баллотируется в депутаты мэрии Рима в списке партии “Fratelli d’Italia”.

Источник: Українська Газета.IT, Татьяна Кузык

Фото: Українська Газета.IT, Татьяна Кузык