У столиці Італії – Римі стартували виборчі перегони на посади міського голови та депутатів міської ради. Балотується в депутати й іммігрантка з України Тетяна Тарасенко-Кузик.

Вибори у місті відбудуться 3 – 4 жовтня 2021 року.

На посаду депутата Тетяна Тарасенко-Кузик балотується у парі із італійським політиком Джільберто Кашані.

У своїй передвиборчій програмі українка задекларувала плани: створити курси підприємництва в передмісті Рима для жінок, аби вони мали можливості для більшої незалежності; допомагати сім’ям із дітьми шляхом створення для них мережі позашкільних занять; розвивати центри для людей похилого віку тощо.

– Участь у виборах для мене – це гордість і велика відповідальність. Я вирішила зробити свій внесок для міста, яке я люблю та в якому я живу та працюю. Основним напрямком моєї діяльності буде захист соціальних прав жителів міста, – наголосила Кузик.

Що відомо про українку?

Тетяні Тарасенко-Кузик 50 років. До Риму вона приїхала понад 20 років тому та зуміла вибудувати там успішну кар’єру.

Кузик одразу стала активним членом української спільноти. Вона працювала в україно-італійському виданні “Форум”, була волонтером, займалася профспілковою діяльністю, організовувала культурні заходи у співпраці з посольством України.

Тарасенко-Кузик вирішила зайнятися підприємництвом і заснувала українську школу “Престиж” у Римі.

В Італії українка здобула ще одну освіту та закінчила факультет соціології папського університету Анжелікум (спеціалізація – політичні науки).

За цей час вона набула громадянства Італії.

Тетяна Тарасенко-Кузик вже має певний досвід політичної діяльності: наприкінці 2006 року її було обрано радником мерії Рима з питань іммігрантів країн Східної Європи. Проте ця посада не передбачала участі в голосуваннях під час засідань ради мерії.

Зараз же українка балотується в депутати мерії Риму у списку партії “Fratelli d’Italia”.

Джерело: Українська Газета.IT, Тетяна Кузик

Фото: Українська Газета.IT, Тетяна Кузик