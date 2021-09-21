США и Великобритания раскритиковали непрозрачность проведения парламентских выборов в России.

Как отмечается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, выборы в Госдуму 17-19 сентября проходили в условиях, не способствовавших свободной и честной процедуре голосования.

Аналогичную позицию выразили и власти Великобритании. Как отмечается в заявлении МИД страны, прошедшие в России выборы в Госдуму не сказались положительным образом на демократии в стране из-за ряда действовавших в процессе голосования ограничений. Парламентские выборы в РФ охарактеризовали как “серьезный шаг назад для демократических свобод в стране”.

— Использование российскими властями законов об экстремистских организациях, иностранных агентах и нежелательных организациях в значительной степени ограничило политический плюрализм и препятствовало осуществлению гражданских и политических прав российского народа, — заявили в Госдепартаменте.

США и Великобритания призывают РФ соблюдать права и основные свободы человека, а также прекратить кампанию по оказанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ.

В свою очередь Посольство РФ в Вашингтоне назвало утверждения Госдепа о несвободных и непрозрачных выборах в России голословными.

Напомним, в России завершились трехдневные выборы депутатов в Государственную думу – нижнюю палату парламента, а также губернаторов в 12 регионах страны.

За ходом голосования следили только российские наблюдатели. Международные представители не были привлечены из-за выдвижения Россией неприемлемых условий.

Выборы состоялись и на территории оккупированного Крыма, поэтому СБУ возбудила уголовное производство.

В Евросоюзе также заявили, что никогда не признают результаты выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму.