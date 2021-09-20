С нарушениями и без международных наблюдателей: в РФ завершились выборы в Госдуму

В России завершились выборы депутатов в Государственную Думу — нижнюю палату парламента, а также губернаторов в 12 регионах страны. Они продолжались три дня — с пятницы 17-го до воскресенья 20 сентября.

Голосование прошло без сюрпризов. На выборах побеждает правящая партия Единая Россия. Еще до голосования Кремль зачистил оппозиционных кандидатов и ограничил в правах независимые СМИ.

Везде, где голоса считали нормально, Единая Россия проиграла кандидатам Умного голосования. Это стратегия, разработанная штабом оппозиционера Алексея Навального еще в 2019 году, которая позволяет снижать результаты партии власти. Кремль перед выборами всеми способами пытался Разумное голосования подавить.

Также россияне имели возможность голосовать онлайн. Однако и здесь не все просто. Например, результаты электронного волеизъявления в Москве Центризбирком обнародовал с задержкой. Следили за ходом голосования только российские наблюдатели. Международных не было — Россия поставила неприемлемые условия для их привлечения.

Западные страны еще перед голосованием официально предупредили — если будут зафиксированы нарушения, выборы не признают. А они были. В частности, подозрительно массовое голосование на дому, вброс бюллетеней и их двойная нумерация.

Массовые аномалии фиксировали и в Санкт-Петербурге. Там произошло несколько ссор на участках, оппозиционных кандидатов не пускали наблюдать за подсчетом.

Во время одного скандала член избиркома перевернул урну, бюллетени рассыпались и теперь будут считаться недействительными. На нескольких участках членов комиссий показательно задержали. Впрочем, скоро и отпустили.

А в Ростовской области на голосование бесплатно свозили жителей временно оккупированных районов Донбасса. Хотя до сих пор, чтобы добраться из Донецка в Ростовскую область, нужно было заплатить 550 рублей.

Перевозки было хорошо организованы, даже обеспечили сухпайками. А некоторым гражданам российские паспорта раздавали прямо перед участками. По данным российских властей, на выборах проголосовали более 150 тыс. жителей Донбасса.

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