США і Велика Британія розкритикували непрозорість проведення парламентських виборів в Росії.

Як зазначеється в заяві керівника прес-служби Держдепартаменту США Неда Прайса, вибори в Держдуму 17-19 вересня проходили в умовах, що не сприяли вільної та чесної процедури голосування.

Аналогічну позицію висловила й влада Великої Британії. Як зазначається в заяві МЗС країни, Вибори в Держдуму не позначилися позитивно на демократії в країні через низку обмежень, що діяли в процесі голосування обмежень. Парламентські вибори в РФ схарактеризувати як “серйозний крок назад для демократичних свобод в країні”.

– Використання російською владою законів про екстремістські організації, іноземних агентів і небажані організації значною мірою обмежило політичний плюралізм і перешкоджало здійсненню цивільних і політичних прав російського народу, – заявили в Держдепартаменті.

США і Велика Британія закликають РФ дотримуватися прав і основних свобод людини, а також припинити кампанію щодо тиску на громадянське суспільство, політичну опозицію та незалежні ЗМІ.

Своєю чергою Посольство РФ у Вашингтоні назвало затвердження Держдепу про невільних і непрозорих виборах в Росії голослівними.

Нагадаємо, в Росії завершилися триденні вибори депутатів до Державної думи – нижньої палати парламенту, а також губернаторів у 12 регіонах країни.

За ходом голосування стежили тільки російські спостерігачі. Міжнародні представники не були залучені з-за висунення Росією неприйнятних умов.

Вибори відбулися і на території окупованого Криму, тому СБУ порушила кримінальне провадження.

В Євросоюзі також заявили, що ніколи не визнають результати виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму.