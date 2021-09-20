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Факты / Украина / Политика

Незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму: СБУ возбудила уголовное дело

Валентина Летяк редактор ленты
Держдума РФ

В России в течение 17-19 сентября проходили выборы депутатов в Государственную думу. Незаконное голосование проводилось и на территории оккупированного Крыма. СБУ открыла уголовное производство.

Документируются все факты причастности к организации так называемых выборов на полуострове как российских должностных лиц, так и граждан Украины, которые помогали стране-агрессору.

Производство открыто по ч. 1 ст. 111 УКУ — Государственная измена. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

СБУ передала СНБО соответствующие материалы для введения санкций в отношении организаторов и участников незаконных выборов на территории оккупированного Крыма.

Речь идет о 33 кандидатах в депутаты Госдумы РФ и 54 членах территориальных избирательных комиссий.

В Евросоюзе уже заявили, что никогда не признают результаты выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму.

Выборы в России в нижнюю палату парламента и губернаторов в 12 регионах страны продолжались три дня — с 17 по 19 сентября. Прогнозируемо победила партия Единая Россия.

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Источник: СБУ

Фото: Dreamstime

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