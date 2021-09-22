Турция не признает аннексию Крыма и выступает за территориальную целостность Украины. Об этом во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

— Мы считаем необходимым сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем.

Также Эрдоган подчеркнул необходимость прилагать больше усилий для защиты крымских татар.

Оккупационные власти Крыма уже отреагировали на слова Эрдогана и назвали их “недружественным выпадом”. По их словам, такие заявления могут “дорого обойтись Анкаре”.

После выступления на сессии Генассамблеи президент Турции встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский поблагодарил Эрдогана за четкую позицию по поводу аннексии Крыма и за поддержку инициативы Крымская платформа. Об этом сообщили в Офисе президента.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке. Общие дебаты лидеров стран проходят с 21 до 27 сентября. В этом году главными темами сессии стали пандемия Covid-19 и изменение климата. 22 сентября там выступит с речью президент Украины Владимир Зеленский

Недавно Министерство иностранных дел Турции заявило, что не признает выборы в Государственную думу Российской Федерации. В МИД России сообщили, что не оставят такое заявление без внимания и сделают соответствующие выводы, которые негативно повлияют на отношения двух стран.