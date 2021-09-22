Туреччина не визнає анексію Криму та виступає за територіальну цілісність України. Про це під час виступу на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

– Ми вважаємо за необхідне зберігати територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи територію Криму, анексію якого ми не визнаємо.

Також Ердоган наголосив про необхідність докладати більше зусиль для захисту кримських татар.

Окупаційна влада Криму уже відреагувала на слова Ердогана та назвали їх “недружнім випадом”. За їхніми словами, такі заяви можуть “дорого обійтися Анкарі”.

Після виступу на сесії Генасамблеї президент Туреччини зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Зеленський подякував Ердогану за чітку позицію щодо анексії Криму та за підтримку ініціативи Кримська платформа. Про це повідомили в Офісі президента.

76-а сесія Генеральної асамблеї ООН проходить у Нью-Йорку. Загальні дебати лідерів країн тривають з 21 до 27 вересня. Цього року головними темами сесії стали пандемія Covid-19 та зміна клімату. 22 вересня там виступить з промовою президент України Володимир Зеленський

Нещодавно Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що не визнає вибори у Державну думу Російської Федерації. У МЗС Росії повідомили, що не залишать таку заяву без уваги та зроблять висновки, які негативно вплинуть на стосунки двох країн.