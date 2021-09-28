Впервые с 2008 года: цены на уголь в Европе превысили $200 за тонну

Из-за дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии стали больше покупать уголь. В результате этого цены на уголь выросли и превысили $200 за тонну.

Последний раз цены такого уровня фиксировали еще в 2008 году, когда стоимость угля установила рекорд в $217,40 за тонну.

Между тем на торгах 28 сентября котировка октябрьских фьючерсов на уголь в Роттердаме выросла до $201,75 за тонну. За день цена взлетела на 16,96% или на $29,25 за тонну.

СМИ сообщают, что на поставку угля влияют мощные ливни в Колумбии и Индонезии. Кроме неблагоприятных погодных условий, негативным фактором являются и до сих пор закрытые из-за пандемии шахты.

Поскольку ряд компаний вышли на рынок, чтобы обеспечить себя запасами угля накануне начала отопительного сезона, это привело к росту цен до рекордных уровней.

Кроме того, Китай, который в 2019 году был крупнейшим экспортером угля в мире, столкнулся с энергетическим кризисом. В стране в отдельных регионах отключают электроэнергию, временно останавливают работу заводы.

28 сентября стоимость газа в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров, установив новый рекорд. Рост стоимости газа связывают как с низкими запасами в европейских хранилищах перед зимой (сейчас они находятся на 10-летнем минимуме), так и с перебоями поставок из России и давлением РФ на фоне попыток запуска газопровода Северный поток-2.

Источник: Investing