Вперше з 2008 року: ціни на вугілля в Європі перевищили $200 за тонну

Через дефіцит газу на європейському ринку виробники електроенергії почали більше купувати вугілля. Внаслідок цього ціни на вугілля зросли і перевищили $200 за тонну.

Востаннє ціни такого рівня фіксували ще у 2008 році, коли вартість вугілля встановила рекорд у $217,40 за тонну.

Тим часом на торгах 28 вересня котирування жовтневих ф’ючерсів на вугілля у Роттердамі зросло до $201,75 за тону. За день ціна злетіла на 16,96% або на $29,25 за тонну.

ЗМІ повідомляють, що на постачання вугілля впливають потужні зливи у Колумбії та Індонезії. Крім несприятливих погодніх умов, негативним чинником є й досі зачинені через пандемію шахти.

Оскільки низка компаній вийшли на ринок, щоб забезпечити себе запасами вугілля напередодні початку опалювального сезону, це призвело до зростання цін до рекордних рівнів.

Крім того, Китай, який у 2019 році був найбільшим експортером вугілля у світі, зіткнувся з енергетичною кризою. У країні в окремих регіонах відключають електроенергію, тимчасово зупиняють роботу заводи.

28 вересня вартість газу в Європі перевищила $1000 за тисячу кубометрів, встановивши новий рекорд. Зростання вартості газу пов’язують як із низькими запасами в європейських сховищах перед зимою (зараз вони перебувають на 10-річному мінімумі), так і з перебоями постачань з Росії та тиском РФ на тлі спроб запуску газопроводу Північний потік-2.

Джерело: Investing