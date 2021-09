Цена на газ в Европе установила новый рекорд, впервые преодолев отметку в 1000 долларов США за тысячу кубометров.

Согласно данным биржи ICE Futures, утром во вторник, 28 сентября, цена ближайшего, октябрьского, фьючерса на газ на нидерландском хабе TTF достигла отметки 85,24 евро за МВт-ч, а затем и отметки в 85,65 евро. Это примерно $1030 за тысячу кубометров.

Общий рост цены газа с начала дня составляет около 11%.

Стоимость ноябрьского фьючерса сейчас также превышает 85 евро. Однако фьючерсы на лето 2022 года находятся на уровне около 41,7 евро. Это свидетельствует о том, что трейдеры рассчитывают на резкое снижение стоимости газа после зимнего периода.

Рост стоимости газа связывают как с низкими запасами в европейских хранилищах перед зимой (сейчас они находятся на 10-летнем минимуме), так и с перебоями поставок из России и давлением РФ на фоне попыток запуска газопровода Северный поток-2.

Евродепутаты уже призвали расследовать роль российского газового монополиста Газпром в резком росте цен на голубое топливо. В общем с такой инициативой выступила группа из 40 депутатов Европарламента, из которых 14 от Польши.

Они обвинили Газпром в рыночных манипуляциях и шантаже с целью ускорения сертификации и ввода в эксплуатацию Северного потока-2.

Стоит отметить, что предыдущий исторический ценовой рекорд на TTF был зафиксирован 1 марта 2018 года: 76 евро за МВт-час. В пересчете на доллары этот показатель составлял $969 за тысячу кубометров.

Тогда скачок стоимости газа совпал с холодным фронтом Зверь с Востока (the Beast from the East), который накрыл Европу. Однако тогда рост цен на газ пришелся на конец зимы. В нынешней же ситуации отопительный сезон в Европе еще даже не начался.

Цена на газ в Европе сейчас выросла вслед за ценами в Азии. Так, ноябрьский фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts 27 сентября вырос на $60 и достиг отметки в $1042 за тысячу кубометров.

В условиях дефицита поставок газа Европа вынуждена конкурировать за СПГ с рынком Азии.

Источник: ICE Futures, Интерфакс-Украина