Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сказал, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику суверенной страны. По его словам, Венгрии нужно продолжать блокировать путь Украины в НАТО.

Об этом он заявил, комментируя реакцию Киева на венгерско-российский газовый контракт.

— Месть Украины состоялась задолго до наших газовых договоренностей с русскими, тогда, когда Украина грубо ограничила использование родного языка венгров на Закарпатье путем внесения изменений в закон об образовании, поэтому Венгрии следует продолжать блокировать ее путь в НАТО, — сказал Гуйяш.

Он добавил, что не поддается пониманию тот факт, что другое государство хочет участвовать в энергетической политике суверенной страны. По словам Гуйяша, Украина якобы не имеет к этому никакого отношения.

Также он сказал, что ему крайне неприятно, что “соседнее государство в конечном итоге не может оценить серию жестов, сделанных Венгрией, несмотря на нынешние серьезные споры”.