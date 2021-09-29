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Факты / Мир
Максим Зайченко |

В Венгрии хотят блокировать путь Украины в НАТО из-за критики газового соглашения с РФ

В Венгрии хотят блокировать путь Украины в НАТО из-за критики газового соглашения с РФ

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сказал, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику суверенной страны. По его словам, Венгрии нужно продолжать блокировать путь Украины в НАТО.

Об этом он заявил, комментируя реакцию Киева на венгерско-российский газовый контракт.

— Месть Украины состоялась задолго до наших газовых договоренностей с русскими, тогда, когда Украина грубо ограничила использование родного языка венгров на Закарпатье путем внесения изменений в закон об образовании, поэтому Венгрии следует продолжать блокировать ее путь в НАТО, — сказал Гуйяш.

Он добавил, что не поддается пониманию тот факт, что другое государство хочет участвовать в энергетической политике суверенной страны. По словам Гуйяша, Украина якобы не имеет к этому никакого отношения.

Также он сказал, что ему крайне неприятно, что “соседнее государство в конечном итоге не может оценить серию жестов, сделанных Венгрией, несмотря на нынешние серьезные споры”.

Напомним, Венгрия 27 сентября подписала новый долгосрочный контракт с российским Газпромом на поставку газа в обход Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины это назвали исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб украинско-венгерским отношениям.

Киев обратится в Еврокомиссию для оценки соответствия этого газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что расценивает реакцию Украины как “серьезное нарушение суверенитета и интересов национальной безопасности, желание помешать безопасному газоснабжению Венгрии”.

Затем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия требовала исключить Украину из схемы транзита. В то же время он призвал действовать прагматически, чтобы избежать кризиса в отношениях Венгрии и Украины.

Источник: Magyar Nemzet

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