Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав діяти прагматично, щоб уникнути кризи в стосунках між Угорщиною та Україною через підписання Будапештом угоди з Газпромом про транзит газу в обхід України. За його словами, це Росія вимагала виключити Україну зі схеми транзиту.

Про це Кулеба сказав журналістам в Києві 28 вересня.

– Я закликаю угорських партнерів зараз не розкручувати емоції, вони дуже часто говорять різні речі про Україну, які нам не подобаються, але ми не реагуємо на них емоційно. Треба діяти прагматично, шукати вихід із цієї кризи, який відповідатиме інтересам і України, і Угорщини, бо це також відповідає інтересам Європи, – зазначив він.

За словами Кулеби, питання виключення України зі схеми транзиту було вимогою Росії, і Угорщина цю вимогу прийняла.

– Ми розуміємо, що питання виключення України зі схеми транзиту було вимогою РФ, Угорщина цю вимогу прийняла, це не відповідає нашим інтересам, ми свої інтереси захищаємо. Ось і вся історія, – розповів міністр.

Він додав, що Україна звернеться до Єврокомісії для того, щоб зрозуміти, як ця угода вплине на енергетичну безпеку Євросоюзу в цілому.

– З Європейською комісією переговоримо, тому що важливо зрозуміти, яким чином ця угода впливає на енергетичну безпеку ЄС в цілому, – пояснив глава МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що розцінює реакцію України на газовий контракт з Росією як “серйозне порушення суверенітету та інтересів національної безпеки, бажання перешкодити безпечному газопостачанню Угорщини”.

Нагадаємо, Угорщина 27 вересня підписала новий довгостроковий контракт з російським Газпромом на постачання газу в обхід України.

У МЗС це назвали виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, ухваленим на догоду Кремлю і на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам.

Україна також звернеться до Єврокомісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики.