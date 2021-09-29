Голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш сказав, що Україна не має права втручатися в енергетичну політику суверенної країни. За його словами, Угорщині потрібно продовжувати блокувати шлях України до НАТО.

Про це він заявив, коментуючи реакцію Києва на угорсько-російський газовий контракт.

– Помста України відбулася задовго до наших газових домовленостей з росіянами, тоді, коли Україна грубо обмежила використання рідної мови угорців на Закарпатті шляхом внесення змін до закону про освіту, тому Угорщині варто продовжувати блокувати її шлях в НАТО, – сказав Гуйяш.

Він додав, що не піддається розумінню той факт, що інша держава хоче брати участь в енергетичній політиці суверенної країни. За словами Гуйяша, Україна нібито не має до цього ніякого відношення.

Також він сказав, що йому вкрай неприємно, що “сусідня держава в кінцевому підсумку не може оцінити серію жестів, зроблених Угорщиною, попри нинішні серйозні суперечки”.

Нагадаємо, Угорщина 27 вересня підписала новий довгостроковий контракт з російським Газпромом на постачання газу в обхід України.

У Міністерстві закордонних справ України це назвали виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, ухваленим на догоду Кремля і на шкоду українсько-угорським відносинам.

Київ звернеться до Єврокомісії для оцінки відповідності цього газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики.

Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що розцінює реакцію України як “серйозне порушення суверенітету та інтересів національної безпеки, бажання перешкодити безпечного газопостачання Угорщини”.

Потім глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія вимагала виключити Україну зі схеми транзиту. Водночас він закликав діяти прагматично, щоб уникнути кризи в стосунках Угорщини та України.

Источник: Magyar Nemzet