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Максим Зайченко |

Угорщина уклала газовий контракт з РФ в обхід України: в МЗС заявили, що це погіршить відносини

Угорщина уклала газовий контракт з РФ в обхід України: в МЗС заявили, що це погіршить відносини

Україна здивована та розчарована рішенням Угорщини підписати 27 вересня новий довгостроковий контракт з російським Газпромом на постачання газу в обхід України.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

– Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, ухваленим на догоду Кремля і на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам, що не відповідає принципам Договору про основи добросусідства та співробітництва між Україною та Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року, – наголошується в заяві.

У МЗС зазначили, що Угорщині й надалі вигідніше отримувати газ транзитом через газотранспортну систему України.

– З жалем відзначаємо, що це рішення завдає шкоди позитивним результатам і тенденціям у двосторонніх українсько-угорських відносинах, для досягнення яких докладено багато зусиль і енергії особисто міністрами закордонних справ України та Угорщини Дмитром Кулебою і Петером Сійярто, – підкреслили у відомстві. 

У МЗС нагадали, що 29-30 вересня в Будапешті мало відбутися п’яте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Тепер відомство вирішило перенести це засідання. 

Україна також звернеться до Єврокомісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в сфері енергетики.

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