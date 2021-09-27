Україна здивована та розчарована рішенням Угорщини підписати 27 вересня новий довгостроковий контракт з російським Газпромом на постачання газу в обхід України.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

– Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, ухваленим на догоду Кремля і на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам, що не відповідає принципам Договору про основи добросусідства та співробітництва між Україною та Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року, – наголошується в заяві.

У МЗС зазначили, що Угорщині й надалі вигідніше отримувати газ транзитом через газотранспортну систему України.

– З жалем відзначаємо, що це рішення завдає шкоди позитивним результатам і тенденціям у двосторонніх українсько-угорських відносинах, для досягнення яких докладено багато зусиль і енергії особисто міністрами закордонних справ України та Угорщини Дмитром Кулебою і Петером Сійярто, – підкреслили у відомстві.

У МЗС нагадали, що 29-30 вересня в Будапешті мало відбутися п’яте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Тепер відомство вирішило перенести це засідання.

Україна також звернеться до Єврокомісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в сфері енергетики.