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Глави МЗС НАТО обговорили введення санкцій проти Росії у випадку агресії в Україні

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Єнс Столтенберг

Під час зустрічі у Ризі глави МЗС країн НАТО обговорили можливість введення санкцій проти Росії у разі, якщо вона знову виявить агресію проти України.

Про це повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

– Як я вже кілька разів заявляв, буде висока ціна, яку доведеться заплатити Росії, якщо вони знову застосують чинність проти незалежної суверенної держави, України. Ми продемонстрували нашу здатність вимагати витрат, економічних та політичних дій. А також з роками зросла наша військова присутність у цьому регіоні, – сказав Столтенберг під час брифінгу.

Він уточнив, що НАТО продовжує демонструвати реакції, зокрема, на попередні застосування РФ військової сили проти України, і цей досвід дозволив зрозуміти, що альянс може підтримувати жорсткі економічні та фінансові санкції, а також політичні санкції.

– Ми обговорили санкції, політичні заходи, і ми побачили готовність та здатність підтримувати економічні санкції проти Росії, коли це необхідно, – цитує Столтенберга РБК-Україна.

Раніше повідомлялось, що США планують запровадити каскад санкцій у випадку вторгнення Російської Федерації до України.

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Джерело: НАТО, РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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