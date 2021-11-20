США намерены ввести жесткий пакет санкций в случае вторжения РФ в Украину

Соединенные Штаты Америки планируют ввести каскад санкций в случае вторжения Российской Федерации в Украину.

Соответствующую поправку к закону о государственной обороне США внес председатель Сената по международным отношениям, представитель Демократической партии Боб Менендес.

В частности, предусматриваются ограничительные меры в отношении высокопоставленных российских чиновников, крупных финансовых институтов, операций с суверенным долгом, а также газопровода Северный поток-2.

Под санкции, например, попадут госбанки, предприятия по добыче либо транспортировке нефти, газа и других полезных ископаемых, а также компании и должностные лица, которое участвуют в реализации проекта Северный поток-2, либо способствуют его вводу в эксплуатацию.

Кроме того, согласно поправке к документу, Украине также будет предоставлена дополнительная военная помощь для отражения агрессии.

По мнению Менендеса, соответствующие меры станут четким сигналом президенту РФ Владимиру Путину на фоне стягивания дополнительных войск к границам Украины.

Источник: Axios