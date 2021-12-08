До сих пор не знаем, принял ли Путин решение: США о российском вторжении в Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что у США до сих пор нет уверенности в планах президента РФ Владимира Путина вторгнуться в Украину.

– Мы до сих пор не знаем точно, принял ли Путин решение (о вторжении в Украину, – Ред.). То, что сделал сегодня президент Байден – это очень четко изложил последствия, если он решит двинуться, – заявил Салливан.

До этого представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден предупредил главу РФ Владимира Путина о последствиях, которые ждут его в случае нападения России на Украину.

Среди них – жесткие экономические санкции, расширение военной помощи Украине и укрепление восточного фланга НАТО.