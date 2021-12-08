Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

До сих пор не знаем, принял ли Путин решение: США о российском вторжении в Украину

Анастасия Гевко редактор ленты
До сих пор не знаем, принял ли Путин решение: США о российском вторжении в Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что у США до сих пор нет уверенности в планах президента РФ Владимира Путина вторгнуться в Украину. 

– Мы до сих пор не знаем точно, принял ли Путин решение (о вторжении в Украину, – Ред.). То, что сделал сегодня президент Байден – это очень четко изложил последствия, если он решит двинуться, – заявил Салливан. 

До этого представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден предупредил главу РФ Владимира Путина о последствиях, которые ждут его в случае нападения России на Украину. 

Среди них – жесткие экономические санкции, расширение военной помощи Украине и укрепление восточного фланга НАТО.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка