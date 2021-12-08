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Факты / Мир

США увеличат военную помощь Украине и усилят санкции в случае нападения РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
США увеличат военную помощь Украине и усилят санкции в случае нападения РФ

Президент США Джо Байден предупредил главу РФ Владимира Путина о последствиях, которые ждут его в случае нападения России на Украину. Об этом заявил 7 декабря советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что главной темой переговоров была Украина. Во время видеозвонка Байден сказал президенту Путину, что если РФ “сделает шаги” против Украины, США ответят жесткими экономическими санкциями и расширят военную помощь Украине.

Кроме того, в случае эскалации Соединенным Штатам придется укрепить восточный фланг НАТО. 

При этом Джо Байден сказал Путину, что есть и другой вариант развития событий – деэскалация и дипломатия. 

– Мы все еще не верим в то, что президент Путин принял решение. То, что сделал сегодня президент Байден – это очень четко изложил последствия, если он решит двигаться, – отметил Джейк Салливан.

Кроме того он подчеркнул, что США готовы поддержать усилия по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках минских соглашений.

Ранее в Белом доме опубликовали первые подробности переговоров глав США и России, согласно которым Байден высказал глубокую обеспокоенность от лица Америки и европейских союзников по поводу эскалации российских войск на границе Украины.

Джо Байден планирует обсудить результаты переговоров с лидерами европейских стран и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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