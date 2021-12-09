США ввели санкции против Андрея Портнова – бывшего первого заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича.

Соответствующую информацию обнародовали на странице Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Кроме того, под санкции попала его благотворительная организация Фонд Андрея Портнова.

Санкции против Андрея Портнова ввели в рамках так называемого акта Магнитского. Всем, кто попадает в этот список, запрещают въезд в страну, а также вводят против них экономические санкции, которые предусматривают арест имущества и коррупционных счетов.

Со 2 апреля 2010-го до конца февраля 2014 года Андрей Портнов был руководителем Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Виктора Януковича и заместителем главы Администрации президента.

Сразу после Евромайдана, в феврале 2014 года, Портнов уехал из Украины, поскольку он является противником Революции достоинства. В 2014-2015 годах был под санкциями Европейского Союза. Жил в России, затем переехал в Австрию, где занимался адвокатской деятельностью.

19 мая 2019 года Андрей Портнов вернулся в Украину.

Источник: OFAC