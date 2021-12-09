США ввели санкції проти Андрія Портнова – колишнього першого заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича.

Відповідну інформацію оприлюднили на сторінці Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Крім того, під санкції потрапила його благодійна організація Фонд Андрія Портнова.

Санкції проти Андрія Портнова запровадили у межах так званого акту Магнітського. Усім, хто потрапляє у цей список, забороняють в’їзд до країни, а ще запроваджують проти них економічні санкції, які передбачають арешти майна та корупційних рахунків.

З 2 квітня 2010-го до кінця лютого 2014 року Андрій Портнов був керівником Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента Віктора Януковича та заступником глави Адміністрації президента.

Одразу після Євромайдану, у лютому 2014 року, Портнов виїхав з України, оскільки він є противником Революції гідності. У 2014—2015 роках перебував під санкціями Європейського Союзу. Жив у Росії, потім переїхав до Австрії, де займався адвокатською діяльністю.

19 травня 2019 року Андрій Портнов повернувся в Україну.

Джерело: OFAC