15 декабря в Брюсселе начинается шестой саммит Восточного партнерства. Участие в нем принимают Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приостановил участие страны в Восточном партнерстве из-за санкций ЕС. В то же время Евросоюз представляют президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Саммит подтвердит и усилит совместные обязательства способствовать стабильности и сотрудничеству, продолжать необходимые реформы, определять общие будущие приоритеты и мобилизовать ресурсы для ответа на текущие вызовы. Основаниями политики Восточного партнерства остаются общие ценности и фундаментальные принципы, — говорится в анонсе.

Саммит Восточного партнерства начнется в 16.00, после этого запланировано общение с прессой. Украину на саммите будет представлять президент Владимир Зеленский. Он проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством Европейского Союза и генеральным секретарем НАТО.

Восточное партнерство – это формат сотрудничества ЕС с восточными соседями. Его цель – усилить политические и экономические связи этих стран с Евросоюзом.

Первая встреча министров иностранных дел в рамках Восточного партнерства состоялась 8 декабря 2009 года в Брюсселе.