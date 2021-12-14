В начале следующей недели Украину посетят президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа для участия в саммите Люблинского треугольника. Участником саммита станет и украинский лидер Владимир Зеленский.

Об этом глава государства проинформировал в своем официальном Twitter-аккаунте. По словам Зеленского, это будет его первая личная встреча с президентами в формате Люблинского треугольника.

– Буду рад приветствовать через несколько дней в Украине президентов Польши Анджея Дуду и Литвы Гитанаса Науседу. Впервые встретимся лично в формате Люблинского треугольника. Ценю это проявление солидарности и поддержки! Совместно углубляем украино-литовско-польское стратегическое партнерство, – подчеркнул Зеленский.

В канцелярии президента Польши проинформировали, что саммит запланирован на следующий понедельник, 20 декабря.

– Президенты Польши, Литвы и Украины Анджей Дуда, Гитанас Науседа и Владимир Зеленский 20 декабря встретятся в Украине в рамках саммита Люблинского треугольника, – отметил государственный секретарь канцелярии Якуб Кумох.

По его словам, на саммите будет обсуждаться ситуация с безопасностью в регионе. Как известно, в последнее время у Запада вызывает беспокойство концентрация российских войск на границе Украины.

Следует отметить, что Люблинский треугольник – это платформа, в рамках которой проходит трехстороннее сотрудничество между Украиной, Литвой и Польшей. Речь идет о сотрудничестве в экономической, социально-гуманитарной сфере, а также в сфере безопасности.

Решение о создании Люблинского треугольника 28 июля 2020 года приняли главы МИД трех стран: Дмитрий Кулеба, Линас Линкявичюс и Яцек Чапутович.

2 декабря текущего года президент Украины Владимир Зеленский провел первые переговоры в формате Люблинского треугольника. Речь идет о видеоконференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Анджеем Дудой.

Источник: Twitter Владимира Зеленского, Twitter Якуба Кумоха