Западные СМИ оценили риски вторжения РФ на фоне заявления пяти ядерных стран

В понедельник, 3 января, пять стран, которые владеют ядерным оружием, а именно – Франция, США, Великобритания, Китай и РФ, – выступили с заявлением о недопустимости ядерной войны.

В заявлении государства отметили, что считают предотвращение войны между странами, которые имеют ядерное оружие, своей первоочередной обязанностью.

– Мы утверждаем, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерное вооружение – пока оно продолжает существовать – должно служить оборонным целям, сдерживать агрессию и предотвращать войну. Мы твердо убеждены в том, что необходимо предотвратить дальнейшее распространение такого оружия, – сказано в заявлении стран.

Мировые СМИ назвали общий посыл пяти ядерных государств, являющихся, помимо прочего, постоянными членами Совбеза ООН, “редким явлением”.

Российский МИД, тем временем, уверяет, что именно Москва инициировала это заявление. Там утверждают, что эта тема поднималась в недавнем телефонном разговоре президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина.

– Президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть, – заявил помощник российского главы Юрий Ушаков.

Заявление Ушакова, как и документ, принятый пятью странами, прозвучали на фоне международного геополитического кризиса, который спровоцировала угроза нового вторжения России в Украину, а также – накануне ряда важных международных встреч по концентрации войск РФ на границе Украины, а также – внешнеполитическим ультиматумам Кремля.

Так, в Женеве на следующей неделе, 10 января, пройдут двусторонние переговоры представителей США и России (без участия президентов США и РФ), а 12 января должна состояться встреча Совета НАТО – РФ. Кроме того, на 13 января назначена встреча ОБСЕ – РФ.

Западные СМИ, тем временем, анализируют, может ли сообщение о недопустимости ядерной войны стать свидетельством снижения международной напряженности.

В AP отметили, что причиной заявления ядерных стран может быть то, что они пытаются снизить напряжение после разоблачения расширяющихся ядерных сил Китая.

– Мы не хотим новой гонки ядерных вооружений ни с одной из стран, и единственный способ предотвратить это – дипломатия. Мы должны помнить главный урок, который мы извлекли из холодной войны с Россией: единственный способ выиграть гонку вооружений – не бежать, – утверждает директор по политике в Plowshares Fund, сторонник ядерного разоружения Том Коллина.

Он подчеркнул, что проблемные Россия и Китай усложнили политику ядерного обзора Байдена. В то же время, по его словам, они не должны останавливать США от действий по уменьшению ядерной опасности.

В CNN, тем временем, пишут, что заявлению о рисках ядерной войны предшествовало то, что напряженность между мировыми лидерами и топ-державами достигла “почти невиданного за последние десятилетия” уровня.

– В Европе Россия концентрирует войска вдоль границы с Украиной, провоцируя тревогу Вашингтона, Лондона и Парижа. А в Азии возросшая военная активность Китая вокруг самоуправляемого острова Тайвань обострила напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном, а также его тихоокеанскими союзниками, – утверждают в издании.

Там подметили, что заявление по невозможности выиграть ядерную войну является идентичным той формулировке, которую президенты США и РФ использовали на июньском саммите в Швейцарии.

Это также схоже с языком, который использовали после саммита 1985 года в Женеве тогдашний президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев.

CNN приводит данные Ассоциации по контролю над вооружениями.

Согласно ним, крупнейший в мире запас ядерных боеголовок находится в России – 6255.

Сразу за ней следуют Соединенные Штаты – 5550.

Замыкают лидерскую пятерку Китай (350), Франция (290), Великобритания (225).

Еще ядерное оружие есть у Пакистана – 165, Индии – 156, Израиля – 90. Предположительно, оно есть и у Северной Кореи (оценивается, что у них около 40-50 боеголовок).

Исполнительный директор Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин сообщила изданию, что заявление пяти стран не соответствует их действиям.

– Они пишут это “красивое” заявление, но в реальности делают прямо противоположное. Они участвуют в гонке ядерных вооружений, расширяют ядерные арсеналы, тратят миллиарды на модернизацию и постоянно готовы начать ядерную войну, – сказала Фин.

Тем временем в DW обратили особое внимание на то, что ядерное заявление предшествует ожидаемому новому пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), вступившего в силу в 1970 года.

В январе 2022-го в Нью-Йорке должна была состояться очередная обзорная конференция участников договора, которую уже переносили из-за коронавируса и недавно отсрочили вновь.

Обещают, что пересмотр обязательств в области разоружения для каждой страны-подписанты (191 государство) проведут до конца 2022 года.

DW соглашается с другими мировыми агентствами и тоже сообщает, что заявление прозвучало на фоне обострения из-за эскалации РФ на границе с Украиной.

Тем временем журнал The Atlantic опубликовал статью журналистки и автора исторических книг Энн Эпплбаум. Она связала сохраняющийся риск атаки Кремля с “наивным” отношением США к РФ и подчеркнула, что Украина этого “не может себе позволить”.

Эпплбаум, являющаяся лауреатом Пулитцеровской премии, автором книг о ГУЛАГе, Голодоморе и жизни стран Восточной Европы за железным занавесом, констатировала серьезный разрыв в том, как воспринимают исходящие от России угрозы Вашингтон и Киев.

– Украинцам, как во власти, так и в оппозиции, нетрудно понять, что их конфликт с Россией будет сопряжен с применением силы, поскольку это уже происходит. Между тем американцы и европейцы отчаянно хотят найти решение, которое бы подразумевало только дипломатию и санкции, – отметила журналистка.

Она добавила, что Байден “на определенном уровне, кажется, понимает, что это может оказаться невозможным”.

Она напомнила слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что если Вашингтон считает угрозу РФ неминуемой, то лучшее время предоставить Украине больше военной помощи для укрепления вооруженных сил – сейчас, а не после начала вторжения. По ее словам, Украина должна была получить такую помощь еще восемь лет назад, или хотя бы три года назад, и тогда угроза вторжения РФ была бы меньшей, или ее бы не было вообще, так как Владимир Путин оценивал бы риски иначе.

– Но американцы не вмешались, поскольку президент Барак Обама никогда не воспринимал Россию всерьез, поскольку Трамп был на стороне Путина в глобальном противостоянии автократии и демократии, и поскольку демократам и республиканцам было чем заняться с тех пор, как Байден вступил в должность президента, – считает журналистка.

По ее словам, США начали забывать важнейший стратегический урок холодной войны о том, что сдерживание не работает.

– Идея о том, что вы вкладываете средства в оружие ради установления мира, всегда звучала парадоксально, однако десятилетия стабильности в Европе – благодаря и созданию НАТО в 1950-х годах, и расширению Альянса в 1990-х годах – подтверждают это. Если вы делите территорию с задирой, убедитесь, что вы достаточно хорошо вооружены, чтобы держать его на безопасном расстоянии, – подчеркнула Энн Эпплбаум.

Она добавила, что как бы ни разнились методы Владимира Путина, долгосрочные цели главы РФ давным-давно известны: это укрепление автократии, подрыв демократии по всему миру и максимальное усиление политического влияния РФ,

– Расколоть НАТО. Разрушить Европейский Союз. Избавиться от американского влияния в Европе и где бы то ни было – навсегда, – перечислила она.

Журналистка утверждает, что вместо того, чтобы удивляться этому списку целей, необходимо создать свой собственный перечень.

В нем она упоминает помощь Украине в том, чтобы она стала процветающей, успешной и ориентированной на Запад демократией – так как именно такой Украины Путин и опасается.

– Успешная, процветающая, ориентированная на Запад демократическая Украина действительно будет представлять собой крайнюю идеологическую угрозу для России, а также для Беларуси и других автократий в регионе и во всем мире. Это доказало бы жителям других автократий, что они могут вырваться из-под влияния своих жадных и жестоких лидеров. Потеря Украины, напротив, усилила бы диктаторов в Москве, Минске и даже Пекине, – прогнозирует Эпплбаум.

Анализируя настроения в Украине относительно угрозы атаки РФ она подчеркнула, что тут считают такой сценарий одновременно и ужасающим и неудивительным, и это порождает ощущение “нереальности происходящего”.

Эпплбаум уточнила, что если часть украинцев считает концентрацию войск РФ блефом, то вторым популярным мнением в Украине является то, что Москва тщательно спланировала “бряцание оружием”, так как Путин решил реализовать свою давнюю мечту – стереть Украину с карты мира.

– Подобно тому, как независимость Украины когда-то казалась Сталину страшной угрозой для его большевистского режима, так и успешная современная Украина представляла бы слишком серьезный вызов автократической, клептократической и все более жестокой политической системе Путина, – резюмировала Эпплбаум.

Британский историк, автор ряда книг о событиях всемирной истории Нил Фергюсон в своей колонке на Bloomberg прямо заявил: “грядет война”.

Он призвал не питать иллюзий из-за разговоров Байдена с Путиным и обещания Кремля продолжить переговоры в январе.

– Когда одна из сторон стремится к войне, дипломатическая активность такого рода часто продолжается всего за несколько часов до начала боевых действий. Мы не должны обманываться: Путин жаждет войны против Украины, – пишет Фергюсон.

Он ассоциирует требования о нерасширении НАТО, выдвинутые РФ, с Ялтинским соглашением 1945 года.

Историк считает, что бывшие республики СССР в Восточной Европе в случае, если НАТО согласится на такие условия, окончательно попадут в сферу влияния России.

Безопасность стран Варшавского договора в таком случае будет подорвана.

– Подобные требования стоило бы обсуждать лишь в том случае, если бы Россия предложила взамен нечто серьезное – к примеру, вывод всех своих сил с территории Украины. Но Путин не собирается идти на уступки. Он готовит casus belli (формальный повод для начала войны, – Ред.), – подчеркнул Фергюсон.

Историк убежден, что российский президент стремится возродить не СССР, а Российскую империю времен Петра I. Он напомнил читателям Bloomberg о событиях Полтавской битвы 1709 года и отметил, что эта история “вдохновляет сегодняшнего “царя Владимира” гораздо больше, чем мрачные главы времен сталинского террора”.

– Это история, напоминающая нам о том, насколько решающей была победа на территории современной Украины для становления России как великой державы. Она также напоминает о том, что в начале 18 века эта территория оспаривались не меньше, чем сегодня, – провел параллели британский историк.

Фергюсон также спрогнозировал, как могут проходить военные действия РФ на территории Украины.

Он считает, что не обязательно воевать в стиле 1939 года, когда по украинским полям грохотали танковые колонны, так как полномасштабное вторжение на суше – лишь один из вариантов.

По словам историка, Россия может высадить морской десант на побережье Черного моря в Украине, провести бомбардировку и ракетные атаки важных наземных целей, или же захватить дополнительную территорию на востоке, добавив вооружения боевикам на Донбассе.

Кроме этого РФ может начать масштабные кибератаки, которые нанесут ущерб украинским коммуникациям и инфраструктуре.

– Последние войны России – не только в Украине с 2014 года, но и в Сирии с 2015 года – характеризовались постоянной, постепенной эскалацией, а не внезапными крупномасштабными вторжениями, – сообщил историк.

Он подчеркнул, что не сомневается в готовности украинцев защищать свою землю. Но при этом выразил мнение, что «без посторонней помощи мало шансов».

Войска РФ, по его словам, способны одолеть оборону Украины.

Историк прогнозирует, что цена за жесткие финансовые санкции против Москвы, которым отреагирует на подобный сценарий Запад, будет выше для европейцев, чем для американцев, и при этом – недостаточной для сдерживания РФ и Путина.

– Короче говоря, трудно представить себе более благоприятные обстоятельства для самого решительного удара царя Владимира. Еще несколько недель дипломатической болтовни этого не изменят… Боюсь, приближается война, – резюмировал Нил Фергюсон.

Источник: Associated Press, CNN, DW, The Atlantic, Bloomberg