Пять государств, владеющих ядерным оружием – США, Великобритания, Франция, Китай и Россия – выступили с совместным заявлением о предотвращении гонки вооружений и ядерной войны.

Это заявление, в частности, опубликовано на сайтах Белого дома и Елисейского дворца.

В нем отмечается, что указанные пять государств считают своей первоочередной обязанностью не допустить войну между странами, имеющими ядерное оружие.

– Мы утверждаем, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерное вооружение – пока оно продолжает существовать – должно служить оборонным целям, сдерживать агрессию и предотвращать войну. Мы твердо убеждены в том, что необходимо предотвратить дальнейшее распространение такого оружия, — подчеркивается в заявлении.

В связи с этим пять государств заявили о своей приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия, который был подписан в 1968 году. Они подтвердили важность противодействия ядерным угрозам, а также пообещали соблюдать международные договоренности и обязательства в сфере нераспространения и контроля над вооружениями.

Заявление содержит заверение, что ядерное оружие не нацелено ни на одно государство.

– Мы подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство… Мы подчеркиваем наше стремление сотрудничать со всеми государствами для создания среды безопасности… с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, — отмечается в заявлении.

Пять стран пообещали усиливать свои национальные меры по предотвращению несанкционированного использования ядерного оружия, избегать военной конфронтации, а также предотвращать гонку вооружений.

Следует отметить, что эти же пять ядерных государств выступили гарантами для Украины в рамках Будапештского меморандума. Указанный документ был подписан 5 декабря 1994 года.

Первоначально подписантами выступили четыре страны: Украина, США, Великобритания и Россия. Впоследствии к меморандуму присоединились Франция и Китай (предоставившие гарантии отдельными письмами).

Согласно документу, Украина отказалась от статуса ядерного государства и от третьего по объему ядерного арсенала в мире.

В то же время, другие страны-подписанты обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины, не применять силу против ее территориальной целостности.

Несмотря на обещания, Будапештский меморандум не помешал России совершить военное нападение на Украину в 2014 году и захватить Крым.

Источник: Белый дом, Елисейский дворец, МИД Украины