Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне прокатившихся по стране протестов сделал обращение к народу и заявил, что готовит новый пакет предложений по политическим реформам для стабилизации ситуации в стране.

Он уточнил, что как президент, он обязан защищать безопасность и спокойствие граждан, а также – беспокоиться о целостности Казахстана.

– Во что бы то ни стало я буду находится в столице. Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также уточнил, что принял ряд решений для благополучия страны, но пока что этих мер не достаточно.

Он пообещал выступить с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана в скором времени.

– Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ, – сказал президент.

До этого президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что возглавит Совет безопасности страны, которым ранее руководил первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

В понедельник, 2 января, в Казахстане начались протесты. Их причиной стало повышение цен на автогаз с 60 до 120 тенге за литр.

Затем митингующие расширили свои требования. В частности, они потребовали отставки правительства и отстранения от политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана отправил правительство страны в отставку и ввел в Алматы, Нур-Султани и Мангистаускую область режим чрезвычайного положения до 19 января.