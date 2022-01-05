Президент Казахстану заявив, що готує новий пакет політичних реформ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на тлі протестів, що прокотилися по країні, зробив звернення до народу і заявив, що готує новий пакет пропозицій щодо політичних реформ для стабілізації ситуації.

Він уточнив, що як президент він зобов’язаний захищати безпеку і спокій громадян, а також турбуватися про цілісність Казахстану.

– Будь-що я буду перебувати в столиці. Це мій конституційний обов’язок – бути разом із народом, – заявив Касим-Жомарт Токаєв.

Президент Казахстану також уточнив, що ухвалив низку рішень для благополуччя країни, але поки що цих заходів не вистачає.

Він пообіцяв виступити з новими пропозиціями щодо політичної трансформації Казахстану незабаром.

– Я залишаюся на колишній позиції послідовних реформ, – сказав президент.

До цього президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що очолить Раду безпеки країни, якою раніше керував перший президент країни Нурсултан Назарбаєв.

В понеділок, 2 січня, в Казахстані розпочалися протести. Їхньою причиною стало підвищення цін на автогаз із 60 до 120 тенге за літр.

Потім мітингувальники розширили свої вимоги. Зокрема, вони зажадали відставки уряду та усунення від політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Президент Казахстану відправив уряд країни у відставку і завпровадив в Алмати, Нур-Султані та Мангістауській області режим надзвичайного стану до 19 січня.