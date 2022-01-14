Разведка США: Россия готовит операцию, чтобы оправдать вторжение в Украину – СМИ

Россия заранее направила на восток Украины группу диверсантов, которые могут провести там спецоперацию под ложным флагом. Это сделали на тот случай, если Кремлю понадобится предлог для военного вторжения.

Как сообщил CNN неназванный официальный представитель американской администрации, у США есть доказательства того факта, что этих диверсантов обучили ведению боевых действий в городских условиях, а также – использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа.

Эта информация, по данным издания, перекликается с заявлением, которое опубликовало Минобороны Украины 14 января — о том, что спецслужбы РФ готовят провокации против пророссийских сил, для того чтобы попытаться подставить Украину.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан также намекнул на подобные разведданные во время брифинга с журналистами 13 января.

– Наше разведывательное сообщество получило информацию о том, что Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения. Мы видели эту пьесу в 2014 году. И они снова готовят эту пьесу, – подчеркнул он.

Напомним, в пятницу, 14 января, ряд правительственных веб-сайтов Украины подверглись масштабной кибератаке с угрожающим текстом, который предупреждал украинцев “бояться и ждать худшего”.

В проведении этой хакерской атаки подозревают Российскую Федерацию.