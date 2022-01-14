Розвідка США: Росія готує операцію, щоб виправдати вторгнення в Україну – ЗМІ

Росія наперед направила на схід України групу диверсантів, які можуть провести там спецоперацію під фейковим прапором. Це зробили на випадок, якщо Кремлю знадобиться привід для військового вторгнення.

Як повідомив CNN неназваний офіційний представник американської адміністрації, США мають докази того факту, що цих диверсантів навчили веденню бойових дій у міських умовах, а також – використанню вибухових речовин для проведення актів саботажу.

Ця інформація, за даними видання, перегукується із заявою, яка опублікувало Міноборони України 14 січня – про те, що спецслужби РФ готують провокації проти проросійських сил, для того щоб спробувати підставити Україну.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван також натякнув на такі розвіддані під час брифінгу з журналістами 13 січня.

– Наша розвідувальна спільнота отримала інформацію про те, що Росія закладає основу, щоб мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення. Ми бачили цю п’єсу у 2014 році. І вони знову готують цю п’єсу, – наголосив він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 14 січня, низка урядових веб-сайтів України зазнала масштабної кібератаки з загрозливим текстом, який закликав українців “боятися і чекати гіршого”.

У проведенні цієї атаки хакерів підозрюють Російську Федерацію.