Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

Розвідка США: Росія готує операцію, щоб виправдати вторгнення в Україну – ЗМІ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
найманці РФ ("Л/ДНР")

Росія наперед направила на схід України групу диверсантів, які можуть провести там спецоперацію під фейковим прапором. Це зробили на випадок, якщо Кремлю знадобиться привід для військового вторгнення.

Як повідомив CNN неназваний офіційний представник американської адміністрації, США мають докази того факту, що цих диверсантів навчили веденню бойових дій у міських умовах, а також – використанню вибухових речовин для проведення актів саботажу.

Ця інформація, за даними видання, перегукується із заявою, яка опублікувало Міноборони України 14 січня – про те, що спецслужби РФ готують провокації проти проросійських сил, для того щоб спробувати підставити Україну.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван також натякнув на такі розвіддані під час брифінгу з журналістами 13 січня.

– Наша розвідувальна спільнота отримала інформацію про те, що Росія закладає основу, щоб мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення. Ми бачили цю п’єсу у 2014 році. І вони знову готують цю п’єсу, – наголосив він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 14 січня, низка урядових веб-сайтів України зазнала масштабної кібератаки з загрозливим текстом, який закликав українців “боятися і чекати гіршого”.

У проведенні цієї атаки хакерів підозрюють Російську Федерацію.

Читайте
Реакція Росії на дипломатичний глухий кут: що пишуть іноЗМІ про хакерську атаку

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка